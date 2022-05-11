Büyükşehir’den Trafik Haftası Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7 – 13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Karayolu Trafik Haftası’ dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantlarda ekipler tarafından vatandaşlara trafik güvenliği ve trafikte yaya önceliği ile ilgili bilgiler aktarılıyor. ‘Yayalar İçin Beş Adımda Güvenli Trafik’ sloganıyla kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler veriliyor. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış etkinliğine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, yıl boyunca göstermiş oldukları özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Trafik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ve Trafik Zabıtası Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür plaketi takdim etti. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerle vatandaşların trafik güvenliği ve yaya önceliği konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Farkındalık Oluşturmayı Hedefliyoruz

Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, “İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile iş birliğiyle Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşlarımızı trafik güvenliği ve yaya önceliği konusunda bilinçlendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Trafikte sürücülerin uyması gereken kurallar ile ilgili broşürlerimizi hazırladık ve bunları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı trafik güvenliği ve yaya önceliği konularında bilgilendirmek adına etkinliklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.