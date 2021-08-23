Büyükşehir’den Yeşilgöz mesire alanında yenileme çalışmaları!

Yeşilgöz Mesire Alanı’na kazandırılan pek çok eşya tamamen büyükşehir belediyesi tarafından üretilirken bu alanda kafeterya ve restoran çalışmaları için proje tamamlandı.

Aksu TV Artı Eksi ekibinin talebi üzerine çalışmaları birlikte ve yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şehrimizin doğal miraslarından olan Yeşilgöz’ü devraldık ve hemen yenileme çalışmalarına başladık ifadelerine yer verdi.

Artı Eksi program yorumcusu Serdar Erdoğanyılmaz ise Başkan Güngör’ü çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Artı Eksi program yorumcusu Ali Eskalen ise Yeşilgöz’ün eski halinden eser kalmadığını ve çok beğendiğini sözlerine ekledi.