Çağırkan’ın 5 kilometrelik yolunda gece mesaisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında ulaşım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ziyaret ettiği Onikişubat’ın Çağırkan Mahallesi’nde başlatılan yol yenileme çalışmalarında sona gelindi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin gece gündüz yoğun mesai sarf ettiği 5 kilometrelik arterde, sathi asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması ve yenilenen arterin bölgenin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yoğun Bir Çalışma Var

Çağırkan Mahalle Muhtarı Osman Sakar devam eden çalışmalarla ilgili, “Bu yol öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılıyor. Yağışlı havalarda çamur dolayısıyla ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Yaz aylarında ise toz ve toprak, ürettiğimiz tarhana gibi ürünlere giriyor, evlerimizde kirlilik oluşturuyordu. Bu durumları Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör bölgemizi ziyarete geldiğinde anlatmıştık. Şimdi ekipler yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz devam eden çalışmalarla 5 kilometrelik arter yenileniyor. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.