Çağlayancerit kırsalında ulaşım hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Çağlayancerit ilçesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerden Yaşıl Yaylası ile Düdüklü Pınar mevkii arasında yeni yol inşa ediyor. Sürü geçişlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgede hayata geçirilen çalışmayla hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlanmış olacak.

22 Kilometrelik Grup Yolu daYenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Çağlayancerit çalışmaları kapsamında ilçede önemli bir grup yolunu daha yeniliyor. 22 kilometrelik Emiruşağı – Küçüküngüt – Oruçpınar yolunda asfalt öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Deforme olan güzergahta son dolguları gerçekleştiren ekipler ardından asfalt çalışmalarına başlayacak. Gerçekleştirilen çalışmalarla 22 kilometrelik grup yolunda ulaşım konforu da artmış olacak.