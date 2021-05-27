Çağlayancerit kırsalında ulaşım hamlesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit ilçesine bağlı Yaşıl Yaylası ile Düdüklü Pınar arasına yeni yol kazandırıyor. Ayrıcailçede yaklaşık 22 kilometrelik Emiruşağı – Küçüküngüt – Oruçpınar grup yolu da yenileniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Çağlayancerit ilçesinde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerden Yaşıl Yaylası ile Düdüklü Pınar mevkii arasında yeni yol inşa ediyor. Sürü geçişlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgede hayata geçirilen çalışmayla hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlanmış olacak.
22 Kilometrelik Grup Yolu daYenileniyor
Büyükşehir Belediyesi Çağlayancerit çalışmaları kapsamında ilçede önemli bir grup yolunu daha yeniliyor. 22 kilometrelik Emiruşağı – Küçüküngüt – Oruçpınar yolunda asfalt öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Deforme olan güzergahta son dolguları gerçekleştiren ekipler ardından asfalt çalışmalarına başlayacak. Gerçekleştirilen çalışmalarla 22 kilometrelik grup yolunda ulaşım konforu da artmış olacak.
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