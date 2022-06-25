Çanakkale Eceabat gençlik kampı-6 düzenlendi

Bu Kapsamda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürülüğü Öğrenci Gençliğinin Tarih Bilincini Arttırmak, Öğrencilere Milli Birlik Ve Beraberlik Duygusunu Aşılayarak Birlikte Yaşama Refleksini Geliştirmek Amacıyla, Bilgilendirme Ve Önleme Faaliyetleri Çerçevesinde Terörle Mücadele Daire Başkanlığı İle Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinesinde “Çanakkale Eceabat Gençlik Kampı-6” İsimli Organizasyona 37 Erkek Lise Öğrencisi 3 Polis Memuru Nezaretinde Katılım Sağladı.

Kıran Kırana Yaşam Mücadelesi Verilerek Vatan Toprağının Şehit Kanlarıyla Kazanıldığı Yerleri Ziyaret Eden Öğrenciler Böyle Bir Etkinliği Yaptığı İçin İl Emniyet Müdürlüğüne Teşekkür Etti.