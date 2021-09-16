Çevre yolu müjdesinden vatandaşlar memnun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretinde gerçekleştirilen görüşmede Kuzey Çevre Yolu’nun Ulaştırma Bakanlığı’na devri ile ilgili talimatları verdiğini belirtmişti. Başkan Güngör’ün açıklamalarının ardından Kuzey Çevre Yolu’nun tüm etaplarıyla tamamlanacağı müjdesi de kentte memnuniyetle karşılandı. Buna göre, kentin merkezindeki trafik yükünü azaltacak arter, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından baştan uca tamamlanacak. Kayseri Yolu bağlantısı ile beraber toplamda 30 kilometre uzunluğa sahip arter tüm etaplarıyla beraber hizmete alındığında ise şehir merkezine ulaşımda önemli bir alternatif olacak.

Önemli Bir Kolaylık Sağlayacak

Kuzey Çevre Yolunu sıklıkla kullandığını ifade eden Ahmet Sarıkaya, “Belediyemizin imkanları yetmediği noktada Ulaştırma Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın destek vermeleri gerçekten takdire şayandır” dedi. Bir diğer vatandaş Halit Kar ise yolun tamamlanmasının ciddi bir kolaylık oluşturacağını, “Ben trafiğe takılmayayım diye, zaman kaybı olmasın diye hep o yolu kullanıyorum. 25 dakikada gideceğim yolu 5 dakikada gidiyorum. Bu işe el attıkları ve yakından takip ettikleri için çok teşekkür ederim” cümleleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Söz Verdiyse Yapar

Ömer Biricik ise projenin daha hızlı tamamlanacağına değinerek, “Akşamları trafik çok yoğun oluyor. Çevre yolu açılırsa trafik rahatlar, halk da rahatlar. Cumhurbaşkanım dediyse onu yapar. Yani söz verdikten sonra bitmiştir artık, bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. Mesut Bilal Buğday ise, “Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanacak olması şehrin trafik sorununa kesin bir çözüm yolu olacak. Malum hem aşağıdan hem yukarıdan şehrin içerisine girmeden ulaşım sağlanabilecek. Şehrimizin için Cumhurbaşkanlığımızın üstlenmiş olması hem şehrimize maliyeti azaltıyor hem de bu işlerin daha çabuk işlemesini sağlıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.