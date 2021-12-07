Çip krizinde yeni dönem: yeni araçlara eski teknoloji

Birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar ve daha niceleri bir süreliğine olmayacak.

Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi, yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sektör temsilcilerinden Âdem Demircan, çipsiz araçlarda hangi özelliklerin olmayacağını sıraladı.