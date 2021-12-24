Çıtlak: “Dinlemeden İletişim Olmaz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında M. Fatih Çıtlak ile İrfan Okulu etkinliğinin ikincisi düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. İnsan ve İrfan Dersleri temasında konuşan İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak, iletişim kurmanın dini anlamaktaki ilişkisinden, çocuk yetiştirmede hassasiyet göstermesi gerekilen konulara kadar pek çok başlığa ışık tuttu.

Nasıl Bir Ortam Sunuyoruz?

Çocukların yetişmesinde ailenin önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Çıtlak, “Ana rahmine düşen bir insanın hürriyeti, rabbi tarafından teminat altındadır. Rabbine teslim olmak hür olmaktır. Çocuklarımızın İslam seciyesini taşımasını ve o ahlakla büyümesini istiyoruz. Bunu sağlayabilmenin yolu ne yediğinden, nerede bulunduğuna kadar her anında bu istikamet üzerine olmasını teşvik etmek ve bunun ortamını sağlamaktan geçiyor” diye konuştu.