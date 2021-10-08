Dadağlı köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ın Dadağlı Mahallesi’nde yapımına başlanan 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip yeni köprüde çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 1 Milyon TL yatırımla hayata geçen proje, bölgeye ulaşım konforu sağlayacak.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 15:04
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yatırım Programı kapsamında şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Dadağlı’da başlatılan yeni köprü hızla yükseliyor. Bölgenin girişindeki Deliçay adlı akarsu üzerine yapımı gerçekleştirilen köprünün yenilenmesiyle ulaşım konforu sağlanmış olacak. Toplamda 30 metre uzunluğa ve 13 metre genişliğe sahip olacak şekilde yenilenen köprüde, betonarme çalışmalar büyük ölçüde gerçekleştirildi. Demir uygulamalarının ardından dolgu çalışmalarının yapılacağı yaklaşık 1 Milyon TL’lik ulaşım yatırımının kısa süre içinde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.
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