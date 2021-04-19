Demirci ustaları ramazan ayında aşırı sıcakta imtihan oluyor
Kahramanmaraş’ta demirci ustası Mehmet Çetindağlı, 40 yıldır demir döverek ailesinin geçimini sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 14:22 19.04.2021, 17:57
Ramazan ayında da çalışmaya devam eden Mehmet usta, geleneksel yöntemlerle birçok malzeme yapıyor.
Sıcaklığı kimi zaman bin dereceyi bulan, harlanmış ateşin önünde çalışan ocağın başında, oruç tutarak ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar.
Demirci Ustası Mehmet Çetindağlı, ateş karşısında işin zorluklarını Aksu Haber’e anlattı.
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