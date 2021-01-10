Doç.Dr.Adnan Yener gazeteciler gününü kutladı
Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr.Adnan Yener ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2021, 15:25 10.01.2021, 16:34
Kamuoyunu Bilgilendirmek Amacıyla Doğru Ve Tarafsız Bir Şekilde Hareket Ederek Fikirlerini Özgürce Paylaşmak İçin Mücadele Veren Tüm Emekçi Gazetecilerin Zor Şartlarda Çalıştığını İfade Eden Yener Yayınladığı Mesajda" Toplum bilincini ve kamu yararını gözeterek görev yapan , fedakârca gece gündüz çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
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