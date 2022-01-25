Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan değerlendirdi!

Ardından faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi.

İnşaat ham madde fiyatlarının artışa geçmesi konut ve kira fiyatlarını da arttırdı.

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları olumsuz etkiledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğru Fiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan, “fahiş artışlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi”.