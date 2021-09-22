Doğukent halı ve oto yıkama merkezi hizmet vermeye başladı!
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent bölgesinde Doğukent halı yıkama ve Doğukent oto yıkama hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 17:32 22.09.2021, 18:19
Açılışa Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “yeni iş yerinin doğukent bölgesine hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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