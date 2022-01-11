Dokmer’in konferas salonunda gerçekleşen söyleşiye yoğun ilgi
Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci, Hamidiye – Bekir Topçuoğlu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, özel çocukların aileleriyle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 17:31 11.01.2022, 19:13
Dokmer’in konferas salonunda gerçekleşen söyleşiye yoğun ilgi gösterilirken programda şiirlerde okundu
program sonunda aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci özel çocuklara destek vermek için geldiğini söyledi.
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Mahçiçek ise “merkezimizin ve şehrimizin tanıtımı adına değerli misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.
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