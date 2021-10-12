Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: 'Çarşılarımız yeniden canlandı'
Trabzon caddesi esnafını ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi de normalleşmenin ardından çarşıların yeniden canlandığını söyledi.
Her koşulda esnafı ziyaret eden ve onlarla birlikte olduğunu vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Trabzon caddesinde esnafları ziyaret eden Başkan Okay, Pandeminin getirdiği ekonomik daralmanın yavaş yavaş normale döndüğünü söyledi.
Bu durumdan esnafın memnun olduğunu kaydeden Başkan Okay, çarşıların yeniden canlanmasının önemine değinerek şunları belirtti: “Bulduğumuz her fırsatta kıymetli esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Onlarla istişare etmeyi ve onların sorunlarını dinlemeyi önemsiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde her zaman onların yanında olduk. Çok şükür devletimizin gerekli tedbirleri alması ve aşılama çalışmalarıyla normal bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte esnaflarımızda hak ettikleri ekonomik rahatlamaya kavuştular. İnşallah daha da iyi olacaklar. Ben hepsine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.”
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