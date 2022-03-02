Dulkadiroğlu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yeni hizmete giren meclis salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 02.03.2022, 13:49
Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında son teknoloji ile donatılan yeni meclis salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
Namaz Vakti 02 Mart 2022
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|27
|46
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|27
|45
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|27
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|27
|43
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|27
|42
|9. Karagümrük
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|27
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|27
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|O
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|26
|52
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|25
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|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
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|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
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|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
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|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18