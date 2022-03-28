Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kursiyerlerinden Bir Örnek Davranış Daha
Dulkadiroğlu Belediyesi ile Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği giyim kursunda öğrenim gören bayan kursiyerler, Huzur Evi’nde bulunan yaşlıları unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 16:59
Kursiyerler, yaşlılar için özel pijamalar imal ederek Huzur Evi’ne ulaştırdı. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve projelerle Kahramanmaraş’a örnek olmaya devam ediyor. Daha önce deprem ve sel mağdurlarına yönelik çalışma yapan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Giyim Kursu öğrencileri, bu defa da yaşlılar için kolları sıvadı. Yaşlılar haftası dolayısıyla çalışma yapan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi öğrencileri, yaşlılara pijama dikerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Kurs Eğitmeni Sevim Çıkrıkcı’nın liderliğinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetine kursiyerler de büyük ilgi gösterdi.
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