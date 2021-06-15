Dulkadiroğlu halk eğitim merkezinin açtığı kurslara yoğun ilgi

Dulkadiroğlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kuaförlük kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimin ardından iş yeri açarak kendi işinin patronu oluyor.



Pandemi döneminde evde durmak istemeyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kuaförlük kursuna katılarak, kuaför salonlarında uygulanan işlemlerin tamamını öğrenen kadın kursiyerler, kendilerini bu alanda geliştirme fırsatı buluyor.





Kimi kursiyerler hobi olarak kursa gelmeyi tercih ederken, kimileri ise aldığı eğitimin ardından kendi iş yerlerini açarak meslek sahibi oluyor.



Kurslar pandemi önlemleri eşliğinde sürüyor. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’nde Korona virüs pandemisi sonrasında alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre kurslar yapılıyor.





