Dulkadiroğlu'nda park ve bahçelerde bakım onarım çalışmalarını sürüyor

Ekipler, ağaç budama çalışmaları yaparak ağaçların genel bakımlarını tamamladı. Hava sıcaklarının artmasıyla park ve bahçelere olan ilgide arttı. Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir şekilde parklarda vakit geçirmeleri için de Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri yoğun bir çaba harcıyor. Bu kapsamda ağaçların bakımı için çalışma yapan ekipler, budama ve temizlik işlerini tamamladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarında evlerinde bunalan vatandaşlarımız bu günlerde parklara yoğun ilgi gösteriyor. Bu bakımdan onların sağlıklı bir şekilde parklarımızda vakit geçirmeleri adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Önceliğimiz parklarımızın temiz ve sağlığa elverişli olmasıdır. Bunun yanı sıra parklarda bulunan araç ve gereçlerin bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

Şuanda da ekiplerimiz yoğun bir şekilde parklarda ağaç budama ve bakım çalışmaları yapmaktadır.”