Dulkadiroğlu’ndan yamaç paraşütü pisti

Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alması adına çeşitli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu kapsamda başlattığı çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kış turizmden faydalanmak amacıyla Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde önemli bir tesis yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, aynı tesis içerisinde adrenalin tutkunları için de çalışma yaptı. Bölgenin yamaç paraşütüne elverişli yapısını değerlendiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraşlı yamaç paraşütçülerin de desteğiyle tesise bir de yamaç paraşütü pisti oluşturdu. Kahramanmaraş’ın bu alanda Türkiye’nin önemli pistlerinden biri olacağını dile getiren Kahramanmaraşlı yamaç paraşütçüleri, Dulkadiroğlu Belediyesi’ne ortaya koyduğu bu imkandan dolayı teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Kahramanmaraş’ın turizmde hak ettiği konuma gelmesi adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda çok çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi ve kültürel değerler geliyor. Bunları kullanarak şehrimizi turizm aksının içerisine sokmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kış turizmi, doğa turizmi gibi konularda da çalımalar yapıyoruz. Kış turizmin den pay alma adına Yedikuyular bölgesine çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların başında da Yalnız Ardıç tesisimiz geliyor. Bu tesis içerisinde konaklama alanları, restoran, kafe, dinlenme alanları, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı ve daha bir çok sosyal donatı yer alıyor. Ayrıca yamaç paraşütü için de bir çalışma yaptık. Şuanda pistimiz toprak şekilde uçuşa hazır hale getirdi. Zeminin oturması ile çalışmalarımız farklı bir aşamaya gelecek. Burada yamaç paraşütü tutkunlarına hizmet verecek güzel bir tesis kuracağız. İnşallah Kahramanmaraş’ımız bu alanda çok önemli bir konuma gelecektir.”