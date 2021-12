Dulkadiroğlu’nun sokakları değişiyor ve güzelleşiyor

“Dulkadiroğlu Değişiyor ve Gelişiyor” sloganıyla ilçenin her bir köşesine hizmet götüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle sokakların daha güzel olması adına çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında bir çok cadde ve sokağı yenilediklerini kaydeden Başkan Okay, bu kapsamda tüm mahallerde çalışma yaptıklarını hatırlattı. Son olarak Göllü ve Yusufhacılı mahallelerinde çalışan ekiplerin kilit parke uygulaması yaptığını hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi adına gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle cadde ve sokaklarımızın daha güzel hale gelmesi adına büyük bir çalışma yapıyoruz. Gerek asfalt, gerekse de kilit parke çalışmalarıyla sokaklarımızı yeniliyoruz. Bu yenilemelerin sonucunda sokaklarımız çok daha güzel hale geliyor. Vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda ikamet etmeleri adına bu gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”