Eğitim, Aslanbey Mesire alanında başarıyla tamamlandı!
Kahramanmaraş Orman Okulu Projesi kapsamında, Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu gönüllü eğitmenleri tarafından düzenlenen eğitim Aslanbay mesire alanında başarıyla tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 16:10 22.06.2021, 17:54
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin doğayla buluşması sağlanarak çocukların doğa bilincini oluşturmak ve temel bilimsel kazanımları yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanarak uluslararası standartlarda doğa eğitimi almaları amaçlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Kahramanmaraş Orman Okulu Öğretmen Eğitimleri, Türkiye'nin ilk Deniz ve Orman Okulu olan Erdemli Deniz ve Orman Okulu Eğitmenleri tarafından Arslan bey Mesire Alanı'nda yapılan faaliyetle sona erdi.
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