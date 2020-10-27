Ekinözü ilçe merkezi yıllar sonra asfalt ile tanışıyor!

Ekinözü ilçe merkezindeki ana cadde ve bağlı caddeler yıllar sonra asfaltla tanışıyor. Ana cadde olan Abdurrahim Karakoç caddesindeki parke döşemeleri sökülüp, enerji hatları yer altına alındı. Kaski’nin içme suyu şebekesinin de tamamlanması ile alt yapı çalışmaları tamamlanan ana cadde hafta içerisinde sıcak asfalt ile kaplanacak.

İlçe merkezindeki ana cadde yıllar sonra asfaltla tanışıyor. Abdurrahim Karakoç Caddesi ve bağlı caddelerdeki parke döşemeleri sökülüp, enerji hatları yer altına alındı. Kaski’nin içme suyu şebekesinin de tamamlanması ile alt yapı çalışmaları tamamlanan ana cadde asfalt kaplamaya hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Bilal Eker, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Sinan Çeçen, Ak Parti İlçe Başkanı Özgür Çetin ve ilgililerle birlikte asfalt kaplanacak olan caddelerdeki son çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Eker ana cadde olan Abdurrahim Karakoç caddesi başta olmak üzere ilçe merkezinde 6 kilometrelik yolun Büyükşehir belediyesinin destekleri ile sıcak karışım asfaltla kaplanacağını söyledi.

Eker yaptığı açıklamada: “ Büyükşehir belediyemizle birlikte içmecelerimizde yaptığımız yenileme ve düzenleme çalışmalarının ardından ilçe merkezimizdeki ana cadde başta olmak üzere bağlı caddelerde de çalışma başlattık. Yıllar önce döşenen kilit parke kaplamaları deforme olduğu için söküp asfalt kaplamasına karar verdik. Bu esnada elektrik hatlarını da yer altına aldırdık. Ekinözü’nü güzel bir şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık. Alt yapısını hazırladık, yaklaşık 6 kilometre asfalt kaplaması yapacağız. Bunun maddi tutarı yaklaşık 6 milyon liradır. Desteklerinden dolayı büyük şehir belediye başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Ekinözü gelişmeye, kalkınmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ak parti İlçe Başkanı Özgür Çetin’de yapılan çalışmalar dolayısı ile Belediye Başkanı Bilal Eker ve Büyük Şehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.