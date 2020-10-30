Ekinözü’nde Yollar Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Ekinözü’nde asfalt çalışmalarına başladı. Ekinözü Belediye Başkanı Eker, “İlçe merkezimizde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken; AK Parti Milletvekili Öcal, “Halkımız Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini takdirle karşılamakta” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekinözü İbni Sina Caddesi’nde asfalt başladı. Çalışmalarda büyük memnuniyet duyduklarını belirten Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, “Büyükşehir Belediyemiz ilçemizi bir şantiyeye çevirdi. Altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarımız da başladı. Ekipler İbni Sina Caddemizi yeniliyor. İlçemizde 5,5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Bölgede asfaltın ardında yaya yolu ve refüj düzenlemeleri de olacak. Sayın Hayrettin Güngör’e ilçemize verdiği destekler ve yatırımları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gönül Belediyeciliği

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ekinözü’nde bulunan AK Parti Milletvekili Habibe Öcal’da başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Öcal, “Bugün Ekinözü İlçemize teşkilatımızı ziyaret için gelmiştik. Ekinözü İlçemizin en büyük caddelerinden birine sıcak asfalt yapıldığını gördük. Gönül belediyeciliği adı altında Büyükşehir Belediyemizin ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttüğü çalışmaları gittiğimiz her bir ilçemizde ve mahallemizde görünür hale gelmeye başladı” dedi.

Başkan Güngör’e Teşekkür

İlçelerin altyapı sorunlarının da bir bir çözüldüğünü belirten AK Parti Milletvekili Öcal, “Büyükşehir Belediyemizin özellikle altyapı sorunlarını çözme noktasında kat ettiği mesafeyi görüyoruz. Halkımız da bunu takdirle karşılamakta. Şu anda kuzey ilçelerimizde asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Ben burada Hayrettin Güngör başkanıma çok teşekkür ediyorum. Belediyeciliğin ne olduğunu herkese kanıtladı. İnşallah büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz güzel hizmetlere imza atmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.