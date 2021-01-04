Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü ilçesinde yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Sağlık Turizm Tesisi, Ekinözü Meydanı, altyapı, yol yenileme ve asfalt yatırımlarının yapıldığı ilçeye modern bir mezbahane kazandırılıyor. Yaklaşık 1,5 milyonluk yatırımla hayata geçirilecek çalışma kapsamında kesim odaları ve ekipmanlar, soğuk hava deposu, sakatathane ile hayvan kabul alanları inşa edilecek. İlçenin önemli bir eksikliğini giderecek, hayvancılık sektörüne katkı sağlayacak yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

1,5 Milyonluk Yatırım

Temel kazılarının başlatıldığı çalışma ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Ekinözü ilçemizde 1,5 milyonluk yatırımla modern bir mezbahane inşa ediyoruz. 2 dönüm alan üzerinde temel kazılarının başlatıldığı çalışmalar kapsamında kesim odaları, soğuk hava deposu, sakatathane ve hayvan kabul alanları inşa edilecek. Modern kesim ekipmanlarıyla donatılacak tesis ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Başlatılan çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.