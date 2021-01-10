Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz:' Bize omurgalı siyaset yapanlar lazım'

Parti il başkanı ve ilçe başkanı çirkin üsluplarla saldırılarına devam etmektedirler. Kendi iç sorunlarınızı çözmekten aciz bir siyaset anlayışı ile ilerlediğiniz bu arenada toplumda birleştirici rol almak yerine hakaret, iftira cümleleri kurmadan kendilerini ifade etmekten aciz bu kişilerin avukat olmalarına mı, aramıza ayrımcılık tohumu atıp nifak tohumu ekerek toplumu kaosa sürükleme çabalarına mı üzüleyim.

Bize omurgalı siyaset yapanlar lazım akıldan yoksun ve olgunluktan uzak bir şekilde yapmaya çalıştığınız aciz şovunuza ve magazin siyasetinize aracı olmayacağım. Üreten, kalkınan ve gelişen bir Elbistan’ ı inşa etmek için dün olduğu gibi bu gün de yarın da var gücümüzle çalışacağız. Size rağmen şehrimizi ve ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Siz yalan ve kumpaslarınızla meşgul olurken biz dava taşını gediğine koymanın derdinde olacağız.

Sayın Meral Akşener bir kadın olarak cinsiyeti siyasete meze yapmak isteyen partinizin ergen yöneticilerini size, iftira ve yalan ile kurulmaya çalışılan kumpasları da milletimizin mahşeri vicdanına havale ediyorum” dedi.