Elbistan Belediyesi’nden Bayram temizliği

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar ile şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Temizlik çalışmalarının startını Ahmet Karacabey Caddesinden veren ekipler, caddeleri ile güzergâh üzerindeki kaldırımları yıkadıktan sonra ara sokakları da tazyikli su ile yıkıyor.

Yıkama çalışmaları hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı öncesi ilçemiz genelinde cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarını tamamladık. Sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirmek istedik. İlk olarak Ahmet Karacabey Caddesinden başlayan çalışmamız, Dulkadiroğlu Caddesi, Malatya Caddesi, Azerbaycan Caddesi ve Maraş Caddesi’nde devam etti. Bu caddeler üzerindeki kaldırımları yıkandıktan sonra ara sokakları da tazyikli su ile yıkanıyor. İlaçlama esnasında doğaya zarar vermemek adına dezenfeksiyon ilaçları ve sıvı sabun kullanıyoruz. Adeta Elbistan’ımızı bayram temizliği edasında temizledik.” ifadelerine yer verildi.