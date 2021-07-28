Elbistan Festivali tam gaz devam ediyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün koordinesinde, Elbistanlı iş adamları ile birlikte düzenlenen festival, ikinci gününde onbinleri konuk etti. Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programın iki günde ilgi çok yüksek oldu. Festival girişinde maske dağıtımı yapılırken, alanda mesafeye de dikkat edildi. Festival’in ikinci gününde, Elbistanlı yerel sanatçılar sahne alarak, en güzel eserlerini seslendirdi.

MİHRİBAN SÜPRİZİ



Festivalde Abdurrahim Karakoç’un bestelediği Mihriban şarkısının Cem Adrian ve Mehmet Erdem tarafından okunması gönülleri mest etti. Alanda bulunan Elbistanlılar her iki sanatçıyı da Mihriban Türküsünü seslendirdiği için dakikalarca alkışladı

ELBİSTAN EĞLENCEYE DOYACAK



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konu hakkında yaptığı açıklamada: “Akşam gençlerimiz ile beraberdik, flyboard gösterileri, yüzme, kano yarışlarına ve dalış gösterileri oldu. Katılım ve ilgi yüksekti. Festival konserlerinde ise ilk gün Cem Adrian ikinci günde ise Mehmet Erdem sahne aldı. Yaklaşık iki yıldır evde olan Elbistanlıların hepsi eğlenceye akın etti. Tabi alan büyük olduğu için mesafe kurallarına uygun hareket edildi. Gençlerimiz, konser sonrası devam eden müzikler eşliğinde eğlenmeye devam etti. Elbistan’ın katma değerine katkıda bulunmak için devam eden festival’de bugün ise Yusuf Güney sahne alacak. Birbirinden güzel eserlerin olacağı festivale tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerime de, davet ediyorum. Onları burada ağırlamaktan Ceyhan Nehri'nin doğduğu Pınarbaşı'nda misafir etmekten duyacağım mutluluğu ifade etmek istiyorum”