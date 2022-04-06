Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu!
Polis teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönemi nedeniyle Elbistan ilçe emniyet müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 15:27 06.04.2022, 17:21
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, emniyet müdürlüğü personeli, kan bağışında bulundu.
Elbistan Emniyet Müdürü Mehmet Ali kayhan “bir ünite kan bir can anlayışı ile bugün kan bağışı etkinliğinde bulunduk dedi ve kan bağışında bulunan tüm personele teşekkürlerini iletti.
Etkinlik kapsamında kan bağışında bulunan Komiser Bülent Ekim ise ilçe emniyet müdürlüğü olarak kan bağışında bulunduklarını söyleyerek vatandaşlara bağış yapmaları için çağrıda bulundu.
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