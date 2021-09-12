Elbistan’da aşı kampanyası sonuç verdi!

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenledikleri aşı kampanyasında 12 bin doz aşı yapıldığını belirterek, kentteki 1. doz aşılama oranında yüzde 75 hedefine ulaştıklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 12.09.2021, 14:14 12.09.2021, 14:21
Elbistan’da aşı kampanyası sonuç verdi!

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenledikleri aşı kampanyasında 12 bin doz aşı yapıldığını belirterek, kentteki 1. doz aşılama oranında yüzde 75 hedefine ulaştıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri aşı kampanyasının olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Kampanya süresince çoğunluğu 18 yaş üstü gençler olmak üzere 12 binden fazla kişiye 1. doz aşı yapıldığını aktaran Gürbüz, bu sayı ile birlikte de yüzde 75'lik aşılama oranına erişildiğini belirtti. “Elbistan’ımız da düşük riskli ilçeler arasına girerek mavi kategoriye geçti çok şükür" diyen Başkan Gürbüz, "Başta sağlık personelimize, sonra da kampanyamıza katılan 12 binden fazla vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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