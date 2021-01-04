Elbistan’da gökyüzünü sis bulutu kapladı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sis bulutu kartpostallık görüntülere neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 12:17 04.01.2021, 12:21
Elbistan-Ekinözü güzergahı üzerinde yer alan Belen mevkiinde seyir halinde olan sürücüler, ilçenin tamamını kaplayan sis bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Doğa olayına önceki gün yaşanan sağanak yağışın ardından bugün etkili olan sıcak havanın sis bulutuna neden olduğu tahmin ediliyor.
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