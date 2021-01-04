Elbistan’da gökyüzünü sis bulutu kapladı

Elbistan-Ekinözü güzergahı üzerinde yer alan Belen mevkiinde seyir halinde olan sürücüler, ilçenin tamamını kaplayan sis bulutunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğa olayına önceki gün yaşanan sağanak yağışın ardından bugün etkili olan sıcak havanın sis bulutuna neden olduğu tahmin ediliyor.

