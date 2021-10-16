Engelli bireylerin temsili askerli heyecanı

Bedensel Engelli Mustafa Topal’ın annesi Banu Topal ve babası Mehmet Karcıoğlu, “Bugün çocuklarımızın hayali gerçek olduğu için çok mutluyuz” dedi.

bedensel engelli Mustafa Topal’ın annesi Banu Topal, “ Oğlum 26 yaşında ve fiziksel engeli bulunuyor. Mustafa askerlerimizi, polislerimizi çok seviyor. Asker olmak istiyordu. Bugün çocuklarımızın hayali gerçek oldu.” dedi.

Down sendromlu Hasan Karcıoğlu’nun babası Mehmet Karcıoğlu da, oğlunun her zaman askerlik yapma hayali olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Oğlum bana her zaman ‘normal olarak askere gideyim, askerliğimi yapayım’ baba diyordu. Asker olmak, bu üniformayı giymek hayaliydi. Bugün onlarla birlikte bizlerde çok memnun olduk. Bize ve oğlumuza güzel bir anı oldu. Bu töreni düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve rehabilitasyon merkezine teşekkür ediyoruz”

Etkinlikte konuşan Fatih Şahan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Osman Şahan, “ Kurumumuzdaki özel gereksinimi olan bireylerimiz askerlik ve polislerimizi çok seviyorlar. Askerlik çağına gelen öğrencilerimiz şanlı ordumuzun üniformasını giymeyi çok istiyordu. Bir günlüğüne de olsa öğrencilerimiz asker oldu. Kendilerinin ve ailelerinin sevinçlerini gözlerinden okuyabildik. Onlara güzel bir anı, bir hatıra bıraktığımıza inanıyorum. Bu etkinliği düzenleyen Afşin İlçe Jandarma Komutanımız Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay ve karakol komutanlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program, gençlerin aileleri ve komutanlarıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından son buldu.