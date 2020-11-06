EPDK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Dilipak koronavirüsee yakalandı!
Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Dilipak koronavirüse yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.11.2020, 23:47 07.11.2020, 00:03
Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Dilipak koronavirüse yakalandı.Kısa bir süre önce halsizlik şikayeti ile başvurduğu hastanede testi yapılan Dilipak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İlaç tedavisi uygulanan Mehmet Uğur Dilipak'ın tedavisi evde izole bir şekilde başlamış olup, Aksu Tv olarak Mehmet Uğur Dilipak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
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