Evi ve işyerinin eski sevgilisi tarafından kundaklandığı iddia edildi!

Dulkadiroğlu İlçesi Kanuni Mahallesi’nde firik satışı yapan esnafın 20 gün arayla iki kez evi bir kez de imalathanesinde yangın çıkmıştı.

Evde çıkan yangında “sana ucuza firik sattırmam” notu ele geçirilmişti. Bunun üzerine esnaf M.K kendisinin mahallede ucuz firik sattığı gerekçesiyle diğer firikçi esnaflarının evini ve işyerini kundakladığını iddia etmişti.

Peş peşe yaşanan kundaklama olayının şüphelisini bulmak için harekete geçen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı dün yakaladı.

Kundaklama olayının ucuza firik satışından kaynaklanmadığı ve esnaf M.K’nın komşusuyla gönül ilişkisi yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı kadın tarafından gerçekleştiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Tarhana Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkan yardımcısı yılmaz Sarıgül, hedef şaşırtmak için derneğin adının kullanıldığını söyledi.