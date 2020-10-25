Extrem Park'ta açık hava sineması düzenlendi
Aileler, Çocuklar, Doğa Tutkunları, Heyecan Arayanlar Herkes İçin Her şeyi Bir Arada Barındıran Extrem Park, Pandemi Sürecinde Evde Sıkılan Ve Dışarıya Çıkmayan Vatandaşlar İçin Arabalarında İzleyebilecekleri Dev Ekranlı Açık Hava Sineması Etkinliği Düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 15:47
Geçmişin Sıcak Anılarını Yansıtan Açık Hava Sinemasıyla vatandaşlar Extrem Park'ta sosyal mesafe kuralları içinde film seyredip ailecek güzel bir akşam geçirdi.
Sound Master Firma Sahibi Burkay Şelale yaptığı açıkalamada, ‘pandemi sürecinde vatandaşların kurallara uyarak güzel vakit geçirebileceği bir proje gerçekleştirdik’ ifadelerine yer verdi.
İlerleyen zamanda Kahramanmaraş halkını daha güzel etkinliklerle buluşturacaklarını belirten Extrem Park Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Balcıoğlu, projelerde bana yardımcı olan Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e teşekkür ederim dedi.
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