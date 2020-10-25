Extrem Park'ta açık hava sineması düzenlendi

Geçmişin Sıcak Anılarını Yansıtan Açık Hava Sinemasıyla vatandaşlar Extrem Park'ta sosyal mesafe kuralları içinde film seyredip ailecek güzel bir akşam geçirdi.



Sound Master Firma Sahibi Burkay Şelale yaptığı açıkalamada, ‘pandemi sürecinde vatandaşların kurallara uyarak güzel vakit geçirebileceği bir proje gerçekleştirdik’ ifadelerine yer verdi.

İlerleyen zamanda Kahramanmaraş halkını daha güzel etkinliklerle buluşturacaklarını belirten Extrem Park Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Balcıoğlu, projelerde bana yardımcı olan Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e teşekkür ederim dedi.