Festival Elbistan ekonomisini canlandırdı

Bütüncül bir yaklaşım ile Elbistan Belediyesinde köklü değişimler yapan Mehmet Gürbüz, kentteki ekonomik iklimi değiştirmek için kültür sanat faaliyetlerine ağırlık verdi. Belediyenin vizyon, misyon projelerine pandemi nedeniyle ara verilirken, aşılamanın olması, projelerin tekrar hayata geçmesini sağladı.



EKOMİK DEĞER ARTIYOR

Gürbüz ve ekibinin Elbistan’ın ekonomik imarı için ortağa koyduğu irade şehrin geneline yansıdı. 140 bine yakın nüfusu olan şehir, bugünlerde Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün emeği ile düzenlediği festival sayesinde 250 binlere kadar çıktı. Elbistan esnafı sabaha kadar satış imkanı bulurken, 25’ten fazla sektör 24 saat usulü çalışmaya başladı.

SANAYİ HAMLESİ



Başkan Gürbüz, şehirdeki diğer paydaşları ile birlikte fikir istişaresi ile başlattığı festivalin dönüşünden memnun olduklarını belirterek: “Şu anda ticaret kısmında şehre girdi sağlanmış durumda. Pandeminin olumsuz yönlerini azaltmak için, stratejik planlarımızı yapıyoruz. Bu festival bu planların en başında geliyor. Özellikle, yeme-içme, konaklama, giyim, akaryakıt gibi sektörler fazlaca mesai yapıyor. Bunların hemen arkasından diğer sektörlerin hepsine yönelik fuarlar, etkinlik takvimi oluşturacağız” dedi

AMACIMIZ TAM KALKINMIŞ ELBİSTAN



Elbistan’ın temel ekonomik değerlerinin yüksek olduğuna değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “Sanayi hamlesi başlaması için elimizden geleni yapacağız. Ekonomik değerlerin yükselmesi demek şehre girdinin fazla olması, sektörlerin güvenmesi, nitelikli iş gücü demek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılı belediyeciliğini şehrimize uygulamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Sanayi hamlesi bizim en temel hedefimiz. Bunların oluşması için tüm parametreleri hareketlendireceğiz. Bunu tüm samimiyetim ile söylüyorum, biz şu şehrin sevdalısıyız. Sevdamız öyle kuru kuruyu da değil. Eser bırakacağız, sanayi altyapısı bırakacağız, eğitimli nesil oluşturacağız, sevdamızın karşılığını ancak böyle verebiliriz. Elbistan tarımıyla, sanayisi ile nitelikli iş gücü ile Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında olacak”