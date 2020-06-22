Fiyatlar düştü! Kilosu 2 TL

Yaz mevsimin önemli meyveleri arasında olan dut, karpuz ve kiraz gibi bazı meyvelerin fiyatı son haftalarda hayli düştü.

Fiyatlar pazar tezgâhlarına yansırken, vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Geçen haftalarda kilosu 5 lira olan karpuz şimdilerde 1 buçuk ile 2 liraya düştü.

Kiraz ve dut meyvelerin fiyatı ise geçen haftalarda 15-16 lira iken şimdi 10 lira civarında bulunur.