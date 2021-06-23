Gedemen Mahallesinde yeni yerleşimlerin içme suyu hatları yapılıyor
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Gedemen mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 17:54
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak üzere çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesinde yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu taleplerini karşılamak için 1.400 metre içme suyu hattı yapımı için çalışmalara başladı. Söz konusu bölgede yapılacak asfalt çalışmalarından dolayı altyapı çalışmalarını bir an önce tamamlamayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğü, Gedemen Mahallesinde çalışmalarına hız verdi.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara içme suyu hizmeti verilmesi hedefleniyor.
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