Gedemen Mahallesinde yeni yerleşimlerin içme suyu hatları yapılıyor

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak üzere çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesinde yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu taleplerini karşılamak için 1.400 metre içme suyu hattı yapımı için çalışmalara başladı. Söz konusu bölgede yapılacak asfalt çalışmalarından dolayı altyapı çalışmalarını bir an önce tamamlamayı hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğü, Gedemen Mahallesinde çalışmalarına hız verdi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara içme suyu hizmeti verilmesi hedefleniyor​.