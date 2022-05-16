Gökçen, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi!
Kent genelinde sosyal belediyecilik anlamında ciddi çalışmalara ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki en ücra köşelere kadar giderek ihtiyaç sahibi engellilerin umudu olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 16:11
Özel gereksinimli çocuklardan engelli bireylere aynı zamanda yaşlılara kadar birçok kesime ulaşan büyükşehir belediyesi ihtiyaç duydukları her türlü fiziki ortamı sağlarken uzmanlar aracılığıyla tüm süreci yakından takip ediyor.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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