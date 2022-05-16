Özel gereksinimli çocuklardan engelli bireylere aynı zamanda yaşlılara kadar birçok kesime ulaşan büyükşehir belediyesi ihtiyaç duydukları her türlü fiziki ortamı sağlarken uzmanlar aracılığıyla tüm süreci yakından takip ediyor.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.