Göksun Belediyesi’nden eğitime destek!

Göksun Belediyesi, bilgisayar ve internet imkânı olmayan öğrencilerin kullanması için ilçedeki Yavuz Selim Ortaokulu’na 16 adet bilgisayar ve masa hediye etti.

Yevuz Selim Ortaokulu’nda belediyenin sağladığı bilgisayar ve masalar kullanılarak iki adet EBA destek sınıfı oluşturuldu.

Öğrenciler sağlanan imkânlarla eğitime devam ederken, ilçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kaymakam Ümit Şeref Kayacan, belediyenin sağladığı imkanlarla EBA destek sınıfı açılarak, bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilerin kullanımına açıldığını söyledi.

Kaymakam Kayacan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yavuz Selim okulumuzda iki sınıfımızda EBA eğitimi ile ilgili belediyemizin sağladığı bilgisayar imkanları ile evlerinde interneti olmayan öğrencilerimizin yaralanmasını sağlıyoruz. İki sınıfımız var, bu sınıfların sayısını ileriki aşamada artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda belediye başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın’a eğitim benim meselem değil demeyip, eğitime de destek olduğu teşekkür ediyorum.”

Göksun Belediyesinin asli görevlerinin yanı sıra eğitime de destek olmaya çalıştığını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da yaptığı değerlendirmede: “Biz eğitime destek olmak noktasında ilçemizdeki tüm eğitim kurumlarının yanında olma gayreti içindeyiz. Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığımızın programı kapsamında EBA destek noktalarına yardımcı olma adına bilgisayar ve masa desteği ile eğitime katkıda bulunmuş olduk. İnşallah biz bu EBA destek noktalarındaki sağladığımız imkanları artırarak ilçemizde bulunan diğer okullara da aynı imkanları sağlamaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar da : “Gerek yüz yüze gerekse de uzaktan eğitimde öğrencilerimize eğitim imkanı sunmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimde EBA platformu gerçekten şu anda uluslararası alanda bile çok etkin ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilesinde de belediyemizin destekleri ile EBA destek noktalarını artırmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı özellikle Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

8.sınıf öğrencilerinden Elif Suna Bolat ve Resmiye Demir de kendilerine sağlanan imkân ve eğitime verilen desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’a teşekkür etti.