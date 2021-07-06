Göksun’daki Çağlayan mahallesine yeni meydan yapılıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun ilçesi Çağlayan Mahallesi’ne inşa edilecek yeni meydan ve çeşme, kahraman şehit Piyade Ali Özdemir’in adını yaşatacak. Şehidin baba ocağında yapılan meydanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 18:06 06.07.2021, 18:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yeni bir meydan ve çeşme inşa ediliyor. Mahalle yolunda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması sonrası inşası başlayan meydan, toplamda bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Sosyal donatıların da yer alacağı meydan, Hakkâri’nin Şemdinli kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Ali Özdemir’in anısına ithaf edilecek. Şehidin baba ocağında yapılan çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.
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