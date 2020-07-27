Grup yollarında bakım devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2020, 18:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun İlçesinde Yiricek, Acıelma, Hoğtaş ve Kazandere Mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunda asfalt yama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 30 km’lik grup yolunda yolun durumuna göre asfalt kaplama ve yama yaparak yolda iyileştirme çalışmalarına devam ediyorlar.
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