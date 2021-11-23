Haber Ötesi Programında Dulkadiroğlu ilçesi konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşan ve Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın hazırlayıp sunduğu Haber Ötesi programına Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 14:28 23.11.2021, 18:14
Ankara’da gerçekleşen “Tam bana göre” festivalinde Dulkadiroğlu belediyesi olarak Kahramanmaraşı temsil etmenin ve oradaki gençler tarafından yoğun ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Okay inşallah bir sonraki festivale çok daha iddialı bir şekilde hazırlanacağız diye düşünüyorum dedi.
Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan yatırımlara’da değinen Başkan Okay “Belediyecilik sadece fiziki şartları iyileştirmekle olmuyor, gençlerimizin ihtiyaçlarıyla alakalı, gençlerimizin önünü açmayla alakalı da faaliyetlerimizin olması gerekiyor” dedi.
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