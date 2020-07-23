Habibe Öçal’dan basın bayramı mesajı

Kahramanmaraş’ımızın değerli basın mensupları; sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Bilindiği üzere basın hayatımızın önemli dönüm noktalarından biri olan basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Değerli basın mensupları; demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan medyayı bugün sizler temsil etmektesiniz. Sizler sadece bir mesleği icra etmekle kalmıyor aynı zamanda haber alma hürriyetini koruyor, kamuoyu oluşturuyor ve toplumların sesi oluyorsunuz. Yaptığınız haberlerde, bant ve canlı yayınlarda basın meslek ilkelerini ne kadar uygularsanız, hukuka ve temel insani haklara ne kadar bağlı kalırsanız, sizlerin uyguladığı bu bağlılıkla birlikte basın mesleği de o derece yükselecek, saygınlık kazanmaya ve kazandığı saygınlığı korumaya devam edecektir. Kahraman ilimizde bu kutsal görevin temsilcileri olan sizlerin, bu ilkelere bağlı kalarak kamuoyunu bilgilendirdiğine gönülden inanıyor ve bu davranışınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Türk Basınında sansürün kaldırılışının 112. Yıl dönümü vesilesiyle, Yağmur - çamur, sıcak – soğuk demeden, gerektiğinde tüm zorlu şartlarda görev yapan, başta Kahramanmaraş’ımızın siz değerli basın mensupları olmak üzere tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz “Gazeteciler ve Basın Bayramı” nı kutluyor, “Kaleminize Sağlık” diyorum.