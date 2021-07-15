Hayırseverlerin kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Veren el ile alan el arasında köprü olan Verenel Derneği, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla mazlum coğrafyadaki mazlum ailelerin kurbanlık ihtiyacını bağışçıları sayesinde ulaştıracak.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 17:10 15.07.2021, 17:44
Vakfın bu yıl vekâlet yoluyla Afrika ülkelerindeki kurban kesim bedeli 850₺ olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Verenel Kahramanmaraş Temsilciliği Reklam Sorumlusu Mehmet Ergen, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacı karşılanması amacıyla bağışçılara çağrıda bulunarak, yapacakları yardımın hayırlara vesile olmasını diledi.
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