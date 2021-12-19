Heyelana Büyükşehir’den Hızlı Müdahale
Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesi’nde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelan üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Hızlı müdahaleyle devasa kayaların kaldırıldığı yol yeniden trafiğe açılırken, can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 16:31 19.12.2021, 17:49
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkisini artıran yağışlar üzerine teyakkuz haline geçti. Dün sabah saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı ve Kaynar mahallelerini bağlayan grup yolunda, aniden bastıran yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi. Dağlık araziden kopan kaya parçaları yola savrulurken, vatandaş ihbarı üzerine bölgeye Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde personeller ve iş makineleri sevk edildi. Heyelana hızla müdahale eden ekipler, dev kaya parçalarını yoldan kaldırırken bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı. Bölgede herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı bildirilirken, temizlik çalışmaları sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
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