İcat çıkaran TÜGVA’lı gençler, Teknofest’e hazırlanıyor!

Proje fikirleri olan öğrenci grupları oluşturulan proje takımları ile fikirlerini gerçekleştirecek çalışmalarda bulunmakla birlikte bu projeler ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlıyor.

Bu kapsamda Türkiye’de 14 icathane arasında yer alan TÜGVA Kahramanmaraş icathane’de 5 öğrenci savaşan iha kategorisinde Mahsuni isimli iha ile teknofest’te Kahramanmaraş’ı temsil edecek.

İcathane robotik kodlama eğitmeni Alperen Balcı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Tügva İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ise icathane’nin çok özel çalışmalara imza attığını söyledi.