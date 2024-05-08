Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Piazza Alışveriş Merkezinde düzenlenen bir etkinlikle Trafik Haftası'nı kutladı. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan da katıldı.

Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, trafik güvenliği ve farkındalığını artırmayı amaçlıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezinde bulunan ziyaretçilere trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları gibi konularda bilgilendirme yaparak broşürler dağıttı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Trafik Haftası, trafik güvenliği bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu etkinlikle hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de trafik kurallarına daha fazla dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ise, "Trafik kazaları, ülkemizde ve dünyada en fazla can kaybına neden olan olaylardan biridir. Bu nedenle trafik güvenliği konusunda sürekli olarak bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu etkinlik, bu amaçla oldukça değerlidir." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler de trafik güvenliği konusunda bilgi edinmenin önemini vurgulayarak, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdiler.