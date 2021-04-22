İHH'dan Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Vakıf üyeleri, "Ramazanda umut var" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ramazan ayı öncesi temin ettikleri 2 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül, temin edilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bülbül, gıda kumanyası dağıtımının yanında, Maraş çöreği, hurma, su ve cevizden oluşan küçük iftariyelik paketleri hazırladıklarını ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde dağıtım yaptıklarını ifade etti.

Vakfın gönüllüler aracılığıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlediği yaklaşık 2 bin öksüz ve yetime ramazan ayı içerisinde alışveriş kartı ve bayramlık dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Bülbül, 1000 çocuk için ise bayramlık alınacağını söyledi.

Bülbül, Kahramanmaraş İHH olarak bu yıl Gazze, Somali, Arakan, Azerbaycan, Arnavutluk, Yemen, Somali, Filistin, Suriye, Kosova, Kırım, Afganistan, Moro, Moritanya, Sierra Leone, Kırgızistan, Bosna Hersek, Peşova, Etiyopya, Sudan ve Brundi'de yaşam mücadelesi veren yetim çocuklara da yardım gönderdiklerini ve çalışmaların halen devam ettiğini sözlerine ekledi.