İl Başkanı Fırat Görgel uyardı: 'Zor bir dönemden geçiyoruz, kurallara uymalıyız'

Korona virüs salgınının üzerinden aylar geçmesine rağmen salgın hala yüzlerce can almaya devam ediyor.

Türkiye salgın sürecinde aldığı tedbirlerle bütün dünya devletlerine örnek teşkil etti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel bir açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel zor bir salgın süreci geçirildiğini, bu dönemde hükümetin her türlü tedbiri aldığını ifade ederek her kesin alınan tedbirlere uyduğunda bu hastalığın atlatılabileceğini vurguladı.